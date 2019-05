“Tu mi tradisci”, cingalese accoltella la moglie davanti ai figli

foto repertorio

Ha cominciato a dirle che lo tradiva, che aveva altri uomini. Ha iniziato ad accusarla che quelle ore che passava fuori casa, durante le quali lei in realtà lavorava, le usava per avere altre storie. Quindi l’ha aggredita e l’ha accoltellata, senza preoccuparsi che a quell’orrore stavano assistendo anche i suoi figli.

Un uomo di quarantatré anni, un cittadino dello Sri Lanka, è stato arrestato martedì dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Milano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di sua moglie, una coetanea connazionale.