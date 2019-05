La morte al Salone del Libro: ‘Bella ciao’ diventa un funerale di New Orleans

Il complesso Banda Osiris per stemperare il clima di sospetto e di intimidazione al salone del Libro ha presentato domenica nello tanta della Rai una vedine funeraria di Bella Ciao in stile Dixieland, con gli stilemi jazzistici dei funerali di New Orleans.Ecco il risultato apprezzato dal pubblico pagante.

Video di Claudio Bernieri