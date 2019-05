Libia: funzionari Usa incontrano Haftar, Mogherini incontra Sarraj

Condividi

Il generale libico Khalifa Haftar ha incontrato alcuni funzionari statunitensi dell’amministrazione del presidente Donald Trump nel suo recente viaggio al Cairo. Lo riporta il giornale di proprietà saudita “al Sharq al Awsat”. Secondo questa fonte, Haftar ha incontrato funzionari del dipartimento di Stato e di quello della Difesa e alcuni ufficiali delle forze Africom. Agenzia Nova

L’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al suo arrivo al Consiglio esteri a Bruxelles ha confermato che in mattinata avrà un bilaterale con il premier libico Fayez al Sarraj. “La Libia è uno dei temi principali in agenda del Consiglio esteri – ha precisato -, poi sentiremo dal rappresentante speciale Onu Ghassame Salame’ gli ultimi sviluppi nel Paese” africano.







L’obiettivo, ha sottolineato Mogherini, è riconvocare le parti in Libia per arrivare ad un “processo politico e ad un cessate il fuoco”. L’Alto rappresentante ha poi aggiunto che in agenda si discuterà della “partnership orientale” e della situazione nella regione del Sahel. (ansa)