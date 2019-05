Renzi: ”Siamo con ‘En Marche’ (in cammino) verso un’Europa diversa”

“In Italia i nazionalisti che disastro”. Così in un video messaggio l’ex premier Matteo Renzi che è tra gli ospiti del meeting organizzato dalla lista Renaissance oggi a Strasburgo. L’evento, una mega convention politica che riunisce dodici partiti europei alleati di ‘En Marche’ nel prossimo Europarlamento, è presentato da Sandro Gozi, l’ex sottosegretario con delega agli Affari europei candidato in Francia alle prossime elezioni europee nella lista sostenuta dal presidente francese, Emmanuel Macron.

“Voi avete all’opposizione i nazionalisti come Marine Le Pen e i gilet gialli; noi abbiamo al governo i nazionalisti. Abbiamo Matteo Salvini, l’amico di Marine Le Pen, che è il responsabile della sicurezza italiana e abbiamo un piccolo gilet giallo, Luigi Di Maio, che è il responsabile dell’economia italiana e vediamo i risultati terribili. Quindi conosciamo i disastri che stanno facendo gli italiani sovranisti e nazionalisti”, sottolinea Renzi: “dobbiamo fare qualcosa di diverso con voi, andare verso la rinascita dell’Europa. Siamo con qui è ‘En Marche’ (in cammino) verso in Europa diversa”, rileva ancora l’ex leader del Pd.