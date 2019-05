Romano Prodi: “questo populismo e’ destinato ad esaurirsi”

Il populismo, cosi’ com’e’, e’ destinato ad esaurirsi”. Ne e’ convinto l’ex premier, Romano Prodi, che in un’intervista a ’La Stampa’ in vista delle elezioni europee, spiega: “La sua spinta propulsiva era prevalentemente critica, di protesta e all’inizio le loro profezie non potevano neppure essere discusse. L’esercizio del governo si e’ rivelato assai piu’ complicato della critica: sta brutalmente emergendo che la complessita’ non puo’ essere affrontata con le semplificazioni.”

“Se tu non ’consegni’ qualcosa – continua Prodi – non basta discutere, attaccare e difendersi sulla Rete: il web non riesce ad assicurare la protezione reale. E la complessita’ non si affronta, annullando il confronto. Diciamolo pure, all’inizio l’opinione pubblica godeva nel vedere umiliato il Parlamento, ma ora si comincia a soffrire quando ci si accorge che sono solo 19 i parlamentari presenti a discutere del caso-Regeni. Le riunioni del governo durano pochi minuti. Tranne quando devono litigare. E poi c’e’ una lezione paradossale che i sovranisti non comprendono”, ovvero che “la propria sovranita’ si difende soltanto stando in Europa. La tua identita’ non la puoi salvare quando al mondo ci sono 23 cinesi ogni italiano”.