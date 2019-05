Di Battista: se cade il governo mi ricandido

Nè a sindaco di Roma nè a capo politico M5s. Ma a parlamentare sì. Alessandro Di Battista conferma che se la situazione precipitasse tornerebbe in campo come candidato in Parlamento. “Se dopo le elezioni europee dovesse saltare questo governo, mi ricandiderei”, conferma l’ex deputato M5s durante la registrazione di ‘Accordi e Disaccordi’ in onda stasera alle 22.45 sul Nove.

“Io mi auguro con tutto il cuore che le prossime politiche ci siano tra 4 anni, e – conferma – lì ci sarei”, dopo di che se il banco saltasse prima “io non me lo auguro e non credo che avverrà, anche perché questo governo per merito dei 5 stelle sta portando avanti cose interessanti, ma – ammette – a settembre-ottobre mi ricandiderei”.