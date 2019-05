Caso Siri, Conte: porrò a Cdm richiesta di revoca del sottosegretario

Condividi

“Porrò, assumendomene tutta la responsabilità politica, all’ordine del giorno del prossimo Cdm la mia proposta di revoca della nomina a sottosegretario del senatore Siri. Questo non comporta il fatto che io mi voglia ergere a giudice del caso, questo spetta ai magistrati, le mie sono valutazioni politiche, legate alle responsabilità che mi spettano quale massima autorità di governo e non vuol dire che Armando Siri sia colpevole per il fatto di corruzione per il quale è indagato. Siri è coinvolto solo in indagini preliminari e gli elementi sin qui emersi non giustificano che sia sottoposto a una gogna mediatica. Qui scatta il principio di civiltà giuridica, e invito tutti a evitare un processo mediatico sommario, anzi io sono vicino a lui e alla sua famiglia, a sua moglie e alla sua figlia 24enne”.

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, leggendo ai giornalisti una nota stampa sul caso Siri, l’esponente delle Lega, sottosegretario ai Trasporti, indagato per presunta corruzione nell’ambito di un’inchiesta che vede coinvolti anche personaggi ritenuti vicini alla mafia.