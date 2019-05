Inchiesta corruzione Consiglio di Stato, giudizio per 4

Condividi

E’ stato fissato per il 18 giugno prossimo il processo per il giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo, attualmente sospeso, per l’ex presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia Raffaele Maria De Lipsis, per l’ex giudice della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso e per il deputato dell’assemblea regionale siciliana Giuseppe Gennuso.

La Procura di Roma ha infatti ottenuto il giudizio immediato per i quattro nell’ambito dell’inchiesta sulle sentenze pilotate al Consiglio di Stato, dove viene contestata la corruzione in atti giudiziari. adnkronos