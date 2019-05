Venezuela, Tajani: “favorire passaggio di poteri da Maduro a Guaidó”

ROMA, 1 MAG – “Questa situazione drammatica va fermata e bisogna subito favorire il passaggio di poteri da Maduro a Guaidó”. Lo dichiara il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sulla situazione che si vive in Venezuela dopo gli scontri di ieri. ”

Altrimenti- continua Tajani, che oggi ha partecipato a Ferentino, il suo paese d’origine in provincia di Frosinone, alla festa di Sant’Ambrogio – ci ritroveremo ad affrontare l’ennesimo spargimento di sangue in un paese già in piena emergenza umanitaria”.