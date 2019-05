Migranti, 20 sbarcati a Lampedusa e 30 ad Agrigento

Lampedusa. La notte scorsa sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 migranti, 15 uomini e cinque donne. Non si fermano, dunque, gli sbarchi in Sicilia. Questo di Lampedusa segue di poche ore l’approdo di una trentina di persone arrivate nella notte tra lunedì e martedì a Siculiana, nell’Agrigentino.

Caritas e sbarchi – sull’obiettivo di fermare le migrazioni, il Presidente della Caritas ribadisce che “non si potrà mai bloccare qualsiasi ingresso. Se non per mare, i migranti arrivano per altre vie. Partendo dal presupposto che le migrazioni non le ha inventate la Caritas, sono un fenomeno più grande di lei e anche del governo. La soluzione è duplice -conclude – pazienza e dialogo”. rainews.it