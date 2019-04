Usa: arrestato veterano convertito all’islam, “devo rovinare la vita ai cristiani”

Voleva vendicare gli attacchi alle moschee in Nuova Zelanda con un attentato durante una manifestazione a Long Beach, in California. Le autorità, però, l’hanno fermato in tempo. Secondo quanto riferito dai media americani, il 26enne Mark Steven Domingo, un veterano dell’esercito Usa connvertito all’islam, è stato arrestato dopo aver accettato la consegna di un ordigno esplosivo finto da parte di un agente di polizia in incognito che si era finto un fabbricante di bombe.

Domingo, che dovrà affrontare l’accusa di terrorismo, aveva pianificato di far detonare la bomba durante una manifestazione a Long Beach lo scorso fine settimana. Al raduno dovevano partecipare nazionalisti di estrema destra che sostenevano la supremazia della razza bianca. Il procuratore statunitense Nicola T. Hanna ha definito il piano “ una minaccia molto reale rappresentata da un soldato addestrato che ha ripetutamente dichiarato che voleva causare il numero massimo di vittime “.