M5s, Cacciari: sono elettori di sinistra, torneranno al Pd

In Spagna come in Italia. Per Massimo Cacciari il Movimento 5 Stelle è destinato a una fine rapida e molto dolorosa (per Luigi Di Maio, soprattutto). Ovvero, venire ridimensionati fino quasi a sparire. Il filosofo di riferimento di certa sinistra, intervistato da Repubblica, spiega il parallelo tra Psoe al 28% e Podemos a picco in terra iberica con quanto potrebbe accadere presto tra Pd e 5 Stelle in casa nostra.

“Per strane alchimie parlamentari i socialisti si sono ritrovati al governo negli ultimi mesi ed evidentemente non hanno dato cattiva prova di sé. È bastata una buona capacità amministrativa, la dimostrazione di un sano pragmatismo per provocare il vistoso calo dei consensi di Podemos. Una cosa del tutto ovvia, che diventerà realtà anche in Italia perché Podemos e 5 stelle si somigliano molto”. In altre parole, chi è bravo a protestare ma fallisce al governo avrà vita brevissima.