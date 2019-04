Roma: romeno ubriaco alla guida, travolto e ucciso ex presidente XIII municipio

Condividi

Ostia piange Roberto Ribeca. L’ex presidente dell’allora circoscrizione è rimasto vittima nella notte di un incidente frontale sulla via Ostiense, all’altezza di Ostia Antica. La sua fiat Punto si è andata a scontrare con un furgone Ducato, alla cui guida c’era un cittadino romeno presumibilmente in stato di ebbrezza, come hanno accertato i sanitari intervenuti sul posto.

Roberto aveva 72 anni, un passato da insegnate di scienze e matematica e il suo impegno in politica che lo portò a essere eletto presidente di circoscrizione negli anni’80. Da allora una figura costante nel mondo dell’attivismo sul territorio, fino a fondare pochi anni fa il “Circolo Berlinguer”, un coordinamento di associazioni per promuovere la cultura in un territorio che si imponeva alle cronache per malaffare e mafia. ilmessaggero.it