Corridoi umanitari: giunti in Italia 147 migranti dalla Libia

In arrivo oggi all’aeroporto di Pratica di Mare 147 richiedenti asilo provenienti da Misurata, in Libia grazie a un corridoio umanitario attivato dall’Italia visto l’aggravarsi del conflitto nel Paese nordafricano. Il gruppo è composto da 87 uomini e 60 donne. Si tratta di 68 minori (46 dei quali non accompagnati), 12 adulti (10 donne, 2 uomini), 23 coppie e 16 tra nuclei familiari e monoparentali.

Sono dati diffusi dal Viminale, secondo cui i migranti sono originari di Eritrea (69), Somalia (62), Sudan (6), Siria (5) ed Etiopia (5). Gli stranieri adulti verranno ospitati presso le strutture individuate dalle prefetture di Roma (Rocca di Papa, 41 persone), Viterbo (48) e Rieti (12). I minori non accompagnati saranno alloggiati presso strutture dedicate di prima accoglienza: 18 a Bojano (Campobasso) e Pesco Lanciano (Isernia) e 28 nelle strutture della rete Siproimi (l’ex Sprar) nelle province di Bologna, Chieti, Avellino, Pescara.