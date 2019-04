Tunisino messo in libertà continua a perseguitare la vittima

Un cittadino tunisino è stato arrestato sabato scorso per stalking. Mercoledì l’arresto è stato convalidato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Adottato nei suoi confronti un provvedimento di divieto di avvicinamento, ovvero di tenersi a una distanza non inferiore a 500 metri dalla persona offesa; quindi è stato rimesso in libertà.

Tuttavia, poche ore dopo la scarcerazione, la donna ha contattato il 113 segnalando che l’autore delle molestie nei suoi confronti si trovava nuovamente sotto casa sua. La vittima, comprensibilmente spaventata, è stata tenuta al telefono dagli operatori del 113 che l’hanno rassicurata.