Migranti, Cassazione: asilo anche a chi non proviene da Paesi in guerra

Per negare l’asilo ad un richiedente deve essere provata l’assenza di pericolo nel paese di provenienza, per respingere le richieste non basterà la base di generiche “fonti internazionali” che attesterebbero l’assenza di conflitti nei paesi di provenienza dei migranti che chiedono di rimanere in Italia perché in patria la loro vita è a rischio. Lo chiede la Cassazione che esortando i magistrati ad evitare “formule stereotipate” e a “specificare sulla scorta di quali fonti” abbiano acquisito “informazioni aggiornate sul Paese di origine” dei richiedenti asilo.

La decisione della Suprema Corte ha accolto così il ricorso di un pakistano, al quale la Commissione prefettizia di Lecce e poi il Tribunale della stessa città, nel 2017, avevano negato di rimanere nel nostro Paese con la protezione internazionale. Una decisione presa, secondo il ricorso presentato, “in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibili”.