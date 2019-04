Migranti e droga, Trump: “soldati armati” a confine con Messico

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di inviare “soldati armati” al confine con il Messico, accusato di non fare tutto il possibile per fermare la carovana di migranti in cammino attraverso il Paese e diretta in territorio americano”.

I Soldati del Messico hanno recentemente puntato le pistole sui nostri soldati della Guardia nazionale, probabilmente come tattica diversiva per i contrabbandieri di droga al confine. Meglio che non accada di nuovo! Ora stiamo inviando soldati armati al confine. Il Messico non sta facendo abbastanza per arrestare e rimandare indietro” chi vuole attraversare la frontiera con gli Stati Uniti, ha scritto Trump su Twitter.