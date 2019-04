Sventato attentato Isis in Arabia Saudita, 4 terroristi uccisi

La polizia dell’Arabia Saudita ha sventato domenica un attacco da parte di uomini armati non identificati in una struttura di sicurezza a nord della capitale, Riyadh, uccidendo tutti e quattro i terroristi, come ha dichiarato un portavoce del governo.

Un portavoce della Presidenza della Sicurezza di Stato ha detto che gli uomini hanno cercato di prendere d’assalto un edificio appartenente all’agenzia di sicurezza mabahith dell’Arabia Saudita, nella città di Al Zulfi, situata in un’area a circa 250 chilometri dalla capitale. Tre agenti di polizia sono stati leggermente feriti in quello che è stato definito un “attacco terroristico”. I mabahith si occupano della sicurezza interna e sono a volte indicati come la polizia segreta del regno.