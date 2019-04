Livorno, sindaco Nogarin (M5s): due spiagge per nudisti e un’area gay friendly

Due spiagge per i nudisti e un’area gay friendly. Sono questi gli ultimi provvedimenti di Filippo Nogarin come sindaco di Livorno.Già, il primo cittadino in quota Movimento 5 Stelle è a fine mandato e in corsa per le elezioni europee del 26 maggio. Il suo partito ha candidato Stella Sorgente (attuale vice-sindaco) alla guida della città e lui punta a entrare nel Parlamento Ue, sempre che le Europarlamentarie su Rousseau gli diano il lasciapassare, non così scontato.

Prima dell’addio al porto, però, Nogarin ha preso le suddette decisioni, che non sono certo passate inosservate ai labronici, ai toscani e anche a tutt’Italia. Prima di congedarsi dal Palazzo, infatti, come riportato da Italia Oggi, il sindaco ha destinato due tratti di costa a chi pratica il naturismo e il nudismo, oltre a individuare un’area balneare gay friendly per incentivare il turismo. […]