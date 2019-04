Trenta: ”se in Libia c’è guerra, i migranti diventano tutti rifugiati”

Condividi

“In questa fase il pericolo che possano aumentare gli sbarchi è assoluto, è vero. Ancora di più dobbiamo portare l’Europa dalla nostra parte, non è possibile farlo andando a parlare con quei partiti, movimenti e Paesi in Europa che impediscono di raggiungere gli obiettivi dell’Italia. Dobbiamo insistere per una soluzione europea”.

Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, parlando delle conseguenze della situazione in Libia.