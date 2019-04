Milano: 860mila euro per l’inclusione ma i Rom tornano nelle baraccopoli

Altri soldi buttati da parte dell’amministrazione comunale di Milano per un’integrazione farlocca. Questa volta si tratta di un totale di ben 860mila euro, investiti per l’inclusione dei nuclei famigliari di etnia rom attraverso il Centro per l’autonomia abitativa di via Novara. Il progetto del Comune targato Pd ha l’obiettivo di accompagnare all’autonomia le persone ospitate. Tra il 2016 e il 2018, però, dal Caa di via Novara sono state dimesse 133 persone (112 rumeni, 6 italiani di etnia sinti, 5 egiziani, 4 salvadoregni, 3 marocchini, un albanese, un macedone, un tunisino) e 52 di queste non hanno portato a termine il percorso, rimanendo di fatto senza casa.

“In tre anni sono stati spesi 860.000 euro per aiutare a trovare casa a 81 persone, praticamente oltre 10mila euro per ognuno di loro: altri soldi sprecati in nome di quell’integrazione di facciata sponsorizzata dalla sinistra, che però come al solito resta lettera morta”, afferma Silvia Sardone, consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto.