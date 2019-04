Confindustria, Cgil, Cisl e Uil: appello pro Europa “per difendere la democrazia”

ROMA, 8 APR – Un “appello per l’Europa” firmato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil in vista delle elezioni europee. Votare per difesa democrazia e valori

“Esortiamo i cittadini di tutta Europa ad andare a votare per sostenere la propria idea di futuro e difendere la democrazia, i valori europei, la crescita economica sostenibile e la giustizia sociale”, si legge nel documento, che parte dalla centralità del lavoro. Ai deputati italiani si chiede “prioritariamente” un piano straordinario per gli investimenti, una politica industriale Ue e l’impegno per lo sviluppo del dialogo sociale e la contrattazione.ansa