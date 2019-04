“Ho accolto in casa 6 migranti”, e il Pd lo candida alle Europee

Ha ospitato in casa sua sei migranti e per questo il professor Antonio Calò, da Treviso, nel 2016 è stato premiato dal presidente Sergio Mattarella con il titolo di alto ufficiale al merito della Repubblica insieme alla moglie. Oggi ha deciso di scendere in politica candidandosi. Con chi? Ma con il Pd, ovviamente, nella circoscrizione Nord-Est alle elezioni europee, sfidando “a casa sua” Matteo Salvini e la Lega. Qualcuno potrebbe considerarlo il “candidato scaccia-voti”, ma lui crede nell’impresa.

Il tema principale, ovviamente, sono i migranti e l’anti-salvinismo. “Sono spaventato dalla semplificazione del suo linguaggio. Vuole risolvere problemi complessi con degli slogan. Di semplificazione in semplificazione si rischia di arrivare alla dittatura”. E ti pareva. L’argomento forte è quello dei Salvini che “si fa i selfie anziché lavorare”, lo stesso guarda caso tirato fuori dai grillini negli ultimi giorni. Il professor Calò dice di comprendere “le paure” degli italiani che si sentono minacciati dall’immigrazione, ma vuole combattere contro l’egoismo: bisogna “salvare le persone, accogliere i bisognosi, tutti italiani e stranieri”.