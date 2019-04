Francoforte: mostra sulla moda islamica “per combattere gli stereotipi”

Condividi



di Euronews – La moda islamica suscita polemiche in Germania. In esposizione alla mostra “Contemporary Muslim Fashions” al museo Angewandte Kunst di Francoforte, articoli di moda dall’alta sartoria all’abbigliamento casual e sportivo. L’iniziativa ha scatenato un dibattito e non sono mancati messaggi di odio: per la prima volta nella storia del museo sono stati disposti controlli di sicurezza.

I critici etichettano la mostra come un “colpo” contro le femministe e come “propaganda” per le oppressive ideologie islamiche, citando il velo come strumento di oppressione contro le donne. “Lo considero uno strumento di tortura. E qui nel museo, con fondi pubblici in un Paese laico, lo vedo propagandato come moda”, ha affermato Monireh Kazemi attivista per i diritti delle donne.

Il direttore del museo Matthias Wagner K. sostiene che lo scopo dell’esposizione sia di porre fine agli stereotipi: “Le giovani donne musulmane e non, si prendano il diritto di decidere per conto loro se indossare abiti di moda, fatti a mano o se portare il velo o no”.