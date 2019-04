Times denuncia: “esperimenti” sui bambini nella clinica transgender

L’unica clinica gender per bambini del Sistema sanitario nazionale britannico (Nhs) rischia di condurre de facto “esperimenti dal vivo”, raccomandando interventi medici che cambiano la vita senza prove sufficienti riguardo agli effetti a lungo termine. E’ quanto denuncia oggi il Times, dopo aver parlato con cinque medici che si sono dimessi perchè preoccupati dalle terapie usate con bambini vulnerabili, che arrivano nella clinica presentandosi come transgender.

Secondo i medici, alcuni bambini gay ancora in conflitto con la propria identità sessuale vengono erroneamente diagnosticati come “transgender” dalla clinica Gids (Gender Identity Development Service). A tutti e cinque i medici spettava il compito di decidere a quali giovani somministrare bloccanti ormonali per arrestarne lo sviluppo sessuale.