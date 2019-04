Spacciano psicofarmaci ottenuti con ricette rubate, arrestati tunisini

Roma Termini: spacciano psicofarmaci ottenuti con una ricetta medica rubata e contraffatta. Vendevano psicofarmaci e metadone a chi era in cerca di sballo e non poteva permettersi le droghe “tradizionali”. Due cittadini tunisini di 55 e 57 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I nordafricani sono stati notati in Largo di Villa Peretti mentre, seminascosti dalla vegetazione dei giardini Einaudi, stavano prendendo 20 euro dalle mani di un “cliente” che aveva appena acquistato del metadone. Allora è scattato il blitz: i carabinieri hanno fermato tutti i protagonisti della vicenda: i due pusher sono stati trovati in possesso di 10 flaconi di metadone e decine di compresse tra Rivotril e Suboxone, mentre l’acquirente è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe.