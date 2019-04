Tubercolosi a Rimini, colpita bambina di 7 anni

Tubercolosi in classe. Una bambina di sette anni è ricoverata nel reparto Infettivi dell’ospedale Infermi, mentre una quarantina di persone sono ora sotto osservazione da parte dell’Ausl. La piccola sta reagendo alle cure e le sue condizioni sono buone. Lo scrive il Resto del Carlino.

L’allarme è scattato in una scuola elementare di Rimini. Era già da diversi giorni che la bimba aveva la febbre, dimagriva e ogni terapia sembrava inutile. A quel punto i genitori si sono preoccupati e hanno chiamato il pediatra, il quale ha disposto accertamenti più approfonditi, scoprendo che si trattava di tubercolosi. Mentre la piccola veniva ricoverata in ospedale, l’Ausl si mobilitava per far scattare il protocollo ministeriale previsto in questi casi.