Mattarella: i magistrati non devono rispondere all’opinione corrente

Invece di preparare un pubblico sermone per i giudici che hanno scarcerato Said Mechaquat, il killer del Giovane Stefano Leo, Mattarella si è lanciato in un’incomprensibile arringa in difesa di una presunta (e mai provata) indipendenza della magistratura che deve rispondere solo alla legge.

SCANDICCI (FIRENZE), 05 APR – Le decisioni dei magistrati “non devono rispondere all’opinione corrente (che pretendere che i delinquenti stiano in galera, ndr) o a correnti di opinione, ma solo alla legge”, e “anche per questo” in Italia “la magistratura non è composta da giudici e pubblici ministeri elettivi, e neppure da giudici e pm con l’obiettivo di essere eletti“. (come Grasso, De Magistris ed Emiliano, per esempio?, ndr)