Il mercato nero degli ormoni: così i bambini diventano “trans”

Condividi

Il Daily Mail in un’inchiesta rivela che nel Regno Unito sempre più adolescenti e preadolescenti ricorrono al mercato nero online degli ormoni per fare la transizione da un sesso all’altro. Online si trovano dei veri e propri “kit di transizione” (anche a soli 25 £) per tutte le età, senza controllo e con ovviamente il dosaggio fai da te. All’atto dell’acquisto nessuna domanda viene posta alla ragazza o al ragazzo.

Cosa spinge questi giovani a fare uso del mercato nero degli ormoni? L’attesa istituzionale per la transizione può durare anche più di un anno e, non volendo aspettare, si rivolgono a “vie alternative”. Nessuno però avvisa questi bambini o i loro genitori degli altissimi rischi di questi farmaci che non risolvono i loro problemi psicologici, anzi semmai li esasperano: ictus, patologie cardiache, nausea, insonnia, aumento dell’insorgere del cancro.