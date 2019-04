Conte annuncia: ‘Liberato Sergio Zanotti in Siria’

‘Liberato Sergio Zanotti in Siria’, lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte. L’imprenditore bresciano era stato rapito nell’aprile 2016. ‘E’ un ulteriore successo delle nostre istituzioni, in particolare dell’Aise’, ha aggiunto Conte. “Sergio Zanotti appare in buone condizioni generali e tra qualche ora rientrerà in Italia, a Roma”, ha affermato il presidente del Consiglio.

“A conclusione di una complessa e delicata attività di intelligence, investigativa e diplomatica, condotta in maniera sinergica, in data odierna siamo riusciti a ottenere la liberazione di Sergio Zanotti, rapito in Siria nell’aprile 2016. Il nostro connazionale appare in buone condizioni generali e tra qualche ora rientrerà in Italia, a Roma. Un ulteriore successo delle nostre Istituzioni e, in particolare, dell’Aise: a loro il mio più vivo e sentito ringraziamento”. E’ quanto si legge in una nota del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.