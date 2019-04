Aeroporto Bari: arrestati 4 stranieri con passaporto falso

Condividi

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina in entrata ed in uscita dal territorio nazionale, i poliziotti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Bari hanno arrestato 4 persone presso lo scalo aereo di Bari Palese.

Una cittadina georgiana, in partenza per Dublino unitamente ai suoi due figli minori, è stata arrestata per aver esibito ai poliziotti tre passaporti, rilasciati da Autorità lituane, risultati contraffatti; i figli della donna sono stati collocati presso una casa famiglia.