L’ossessione di Prodi su “Salvini razzista”

Prodi accusa Salvini di parlare come vogliono i suoi elettori. E come dovrebbe parlare? Come vogliono gli elettori del Pd? (che tra l’altro sono quasi estiniti)

Scrive Salvini su Facebook: “ANCORA Prodi su “Salvini razzista”.

Dev’essere un’ossessione… Sorrido e vado avanti!”