Scoperta base dello spaccio a Torre Gaia: 8 nigeriani arrestati

Condividi

Roma – Torre Gaia: scoperta base dello spaccio di marijuana e hashish, 8 arresti. Quando hanno capito che sul pianerottolo della loro abitazione in via Gallodoro erano presenti gli agenti della Polizia di Stato in procinto di irrompere all’interno, hanno gettato dalla finestra un involucro, che risulterà poi contenere 1,130 chili di marijuana. In strada, però, erano appostati altri agenti del Commissariato Casilino, diretto da Paola Di Corpo, che hanno subito raccolto e sequestrato il pacco.

Una volta entrati al’interno dell’appartamento, in cui erano presenti 8 persone, tutte di nazionalità nigeriana, è scattata la perquisizione, e nascosto sotto ad un cuscino gli agenti hanno rinvenuto altri 1.020 chili di droga, hashish nel caso specifico, suddivisi in 100 ovuli identici.