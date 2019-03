Congresso Famiglia, Di Maio sbrocca: “A Verona ci sono dei fanatici”

“Noi teniamo tanto alla famiglia, siamo molto preoccupati perché l’Italia è negli ultimi posti tra i Paesi a fare figli in Europa. Mentre a Verona si affronta questo tema con odio, dicendo che la donna deve stare chiusa in casa per fare figli, noi guardiamo al futuro, parliamo di piu’ aiuti per giovani e famiglie”.

In realtà, nessuno ha mai detto che “che la donna deve stare chiusa in casa per fare figli”.