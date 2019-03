UE: stanziati 50 milioni di euro “per aiutare i venezuelani”

Condividi

Il commissario UE Christos Stylianides ha comunicato che è stata decisa un’ulteriore assistenza di emergenza 50 milioni di euro “per aiutare la gente del Venezuela in questo momento critico”.

“Rimaniamo impegnati a continuare ad aiutare tutti i venezuelani vulnerabili per tutto il tempo che ci vuole. Sempre sulla base dei nostri principi umanitari.”, ha detto il commissario.

Se davvero volessero aiutare i venezuelani, basterebbe togliere l’embargo, ma si guardano bene dal farlo! Venezuela distrutto dalle barbare sanzioni USA inflitte dal 2015

Released additional €50 million emergency assistance to help the people of #Venezuela at this critical time.

We remain committed to continue helping all vulnerable Venezuelans for as long as it takes. Always based on our humanitarian principles.#Solidarity #EUSavesLives pic.twitter.com/0xxV7bRCLd

— Christos Stylianides (@StylianidesEU) March 27, 2019