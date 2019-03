Tossicodipendente minaccia il padre: ‘dammi 13mila euro o ti torco il collo’

Vercelli – Domenica sera la Polizia di Stato ha arrestato un giovane per tentata estorsione. Un uomo contattava la Sala Operativa della Questura di Vercelli affermando che il figlio lo aveva chiamato minacciandolo di morte se, una volta rientrato a casa, non gli avesse consegnato una cospicua somma di denaro, nello specifico affermando: “DAMMI 13.000 EURO, ANZI VANNO BENE ANCHE 10.000 ALTRIMENTI TI TORCO IL COLLO…BASTARDO…”. Già nel pomeriggio il giovane, tossicodipendente noto alle Forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia e violazioni amministrative in materia di stupefacenti, aveva avuto un litigio con il padre che aveva, perciò, preferito allontanarsi dalla casa nella quale convivono.

L’uomo, a seguito della telefonata ricevuta dal figlio e preoccupato per le minacce dello stesso, aveva paura di rientrare in casa e, quindi, contattava la Sala Operativa della Questura che immediatamente inviava sul posto due equipaggi della Squadra Volante. Lo stesso, una volta raggiunto dagli Agenti, raccontava loro di essere ormai da anni minacciato dal figlio per ottenere cospicue somme di denaro e che, in alcune occasioni, lo stesso era anche stato aggredito fisicamente.