Malta, mercantile dirottato: tre ‘migranti’ scendono dalla nave ammanettati

LA VALLETTA, 28 MAR – Almeno tre uomini sono stati fatti sbarcare dal mercantile turco con i polsi legati da fascette di plastica e sono stati caricati nella parte posteriore e senza finestrini di un furgone grigio della polizia maltese.

La maggior parte delle persone sbarcate dalla nave dirottata scende invece liberamente e sale a bordo di piccoli bus delle forze dell’ordine. Le operazioni procedono a rilento e con molta calma sotto l’occhio delle forze speciali maltesi a bordo della nave dove è arrivato anche il ministro degli Interni maltese Michael Farrugia.ansa

RAW: Ship hijacked by migrants docks in #Malta after being stormed by troopshttps://t.co/JUPGY4Z9oA pic.twitter.com/C8LsLldSgR

— RT (@RT_com) March 28, 2019