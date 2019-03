Migranti, secondo sbarco in poche ore a Lampedusa

Lampedusa – 26 MAR – Secondo sbarco nel giro di poche ore a Lampedusa. In nottata una piccola barca con 23 clandestini a bordo, tra cui sette donne e tre bambini, è approdata direttamente nel porto dell’isola. Anche in questo caso si tratterebbe di un’imbarcazione messa in mare da una “nave madre”.

Ieri altri sedici migranti, tra cui un bambino e tre donne, erano approdati con un barchino in vetroresina direttamente nel porto di Lampedusa, proprio davanti alla Guardia costiera. Le 23 persone sono state intercettate quando ormai erano arrivate quasi a terra.