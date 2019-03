Tratta di clandestini e documenti falsi, due pakistani arrestati

ROVIGO, 23 MAR – Due cittadini stranieri di nazionalità pachistana sono stati arrestati dai carabinieri di Rovigo perché ritenuti responsabili di una tratta di clandestini che giunti in Italia li inviavano verso la Germania producendo documenti falsi. I due – secondo l’esito dell’operazione definita ‘Caronte’ – avevano organizzato l’arrivo in Italia dalla Turchia attraverso i Balcani di connazionali ed iraniani per poi farli sostare in abitazioni di Polesella (Rovigo) e Portomaggiore (Emilia Romagna).

Durante la sosta – e tutto a pagamento – ai clandestini venivano procurati documenti falsi per poi avviarli per lo più in Germania attraverso il Brennero.