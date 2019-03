Quattro città italiane si tingono di rosso per ricordare i tanti cristiani martiri

Città del Vaticano – -In occasione della XXVII Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri che ricorre il 24 marzo, “Aiuto alla Chiesa che Soffre” torna ad illuminare di rosso monumenti, chiese e luoghi simbolo per ricordare i cristiani uccisi e perseguitati a causa della fede. Albenga, Legnano, Pistoia e Sanremo, le quattro città italiane interessate questa volta e in cui oggi e domani si svolgeranno le diverse iniziative della Fondazione.

Legnano: veglia di preghiera e evento pubblico – – A Legnano il programma è frutto della collaborazione tra parrocchia, Centro Culturale San Magno e Comune: nel pomeriggio si terrà la veglia di preghiera e l’adorazione che precederanno l’illuminazione della Chiesa del SS. Redentore. Domani sera in programma e invece un evento cittadino con diversi interventi, tra cui quello del direttore di ACS Alessandro Monteduro e del sindaco, Gianbattista Fratus, a cui seguirà l’illuminazione di rosso del Municipio e della fontana in Piazza San Magno.