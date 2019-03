Donna uccisa dal marito dopo 12 denunce, niente risarcimento ai figli minorenni

Per 12 volte Marianna Manduca aveva denunciato il marito violento, Saverio Nolfo, che poi il 3 ottobre 2007 riuscì a ucciderla con sei coltellate al petto. Il verdetto di primo grado aveva concesso ai tre figli della vittima un risarcimento di 259mila euro perché la magistratura non aveva fatto abbastanza per proteggere la loro mamma. Ma in appello, come riporta Il Corriere della Sera, è stato invece chiesto loro di restituire tutto.

Marianna Manduca aveva 32 anni quando fu uccisa dal marito a Palagonia, nel Catanese. In primo grado i giudici avevano parlato di “grave violazione di legge con negligenza inescusabile”. In poche parole i pm avevano fatto troppo poco per proteggere la donna dalla violenza del marito e non avevano adottato “nessuna misura per neutralizzare la pericolosità di Saverio Nolfo”. Ma ora la sentenza è stata ribaltata. La Corte, infatti, ritiene che a nulla sarebbe valso sequestrare a Saverio Nolfo, condannato a 21 anni per l’omicidio della moglie, il coltello con cui l’ha uccisa “dato il radicamento del proposito criminoso e la facile reperibilità di un’arma simile”.