Don Ciotti: “Il congresso delle famiglie è una vergogna”

ROMA – “Il congresso delle famiglie? Per me non ci sono perplessità: è una vergogna“: la dura critica arriva da don Luigi Ciotti, ospite a Circo Massimo, su Radio Capital.

Il cardinale Parolin ha detto che la Chiesa nella sostanza è d’accordo con l’iniziativa, ma per il fondatore di Libera “stiamo tornando tutti indietro. Papa Francesco ha indicato strade, percorsi, modalità, che aiutano a leggere l’oggi e a rimettere al centro la famiglia, e soprattutto la libertà, la dignità, la vita delle persone”. [fonte DIRE]