Roma: 84enne violentata in casa di riposo, arrestato cileno

Condividi

Violentata, ripetutamente, in una casa di riposo di Casal Palocco, quartiere bene della periferia sud di Roma. La vittima, una donna anziana di 84 anni affetta da demenza senile, e ospite della struttura, aveva raccontato al figlio di aver subito alcuni abusi sessuali lo scorso gennaio. Quindi, il 31 di quel mese, la denuncia ai Carabinieri di Ostia i quali, dopo le indagini del caso, hanno arrestato un 61enne cileno con funzioni di factotum nella casa di riposo. L’uomo è finito in manette su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma, dovendo rispondere del reato di “violenza sessuale continuata e aggravata”, ed è stato ristretto presso il carcere di Roma Rebibbia.

Secondo quanto riscontrato dalle indagini, tutto accade all’interno della struttura di Casal Palocco dove l’anziana era ospitata. I racconti della signora 84enne lucidi, nonostante la malattia che l’ha colpita, non hanno lasciato spazio alle interpretazioni da parte del figlio che, presso la locale Stazione Carabinieri, ha raccontato la terribile storia.