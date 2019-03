Firenze: donna picchiata da connazionale che aveva ospitato

Firenze, 17 marzo 2019 – Un uomo di 32 anni, di origine etiope, è stato arrestato dalla polizia a Firenze con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, una donna di 34 anni, anche lei straniera. Da quanto emerso, il 32enne l’avrebbe aggredita dopo un litigio per futili motivi mentre si trovava a casa della donna a cui aveva chiesto ospitalità.

A chiedere l’intervento della polizia la stessa 34enne, poi medicata in ospedale e giudicata guaribile in tre giorni. Stando al suo racconto agli agenti, già in passato l’uomo avrebbe avuto condotte violente nei suoi confronti, senza che però la 35enne sporgesse denuncia.