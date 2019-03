Firenze: massacrato di botte in rissa tra pusher, è già tornato a spacciare

Condividi

Arrestato dai carabinieri per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 32enne tunisino che rimase gravemente ferito, il 12 febbraio scorso, in un’aggressione a colpi di mazze avvenuta in piazza dei Ciompi a Firenze.

Per l’episodio un 16enne libico fu arrestato per tentato omicidio, e altre tre persone denunciate con la stessa accusa. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, il 32enne, dimesso dall’ospedale nei giorni scorsi, aveva iniziato a spacciare usando come base l’abitazione della propria compagna, dove era ospitato.