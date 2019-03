La caciara climatica: sporcizia e ideologia cantando “bella ciao”

Si sono finti ecologisti per fare sciopero a scuola, senza minimanente conoscere i problemi dell’ambiente. Hanno inzozzato le città lasciandosi dietro montagne di spazzatura. Sono loro, i soliti compagni che approfittano di tutto, senza sapere di cosa, per fare caciara.

Scrive Salvini su Facebook: “Ma non era la manifestazione per “salvare l’ambiente?”. Cori “Odio la Lega”, “Bella Ciao” cantata in faccia ai poliziotti, insulti e minacce al sottoscritto…

A me sembrano sempre i soliti, sbaglio?”