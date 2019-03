Così la UE ha distrutto l’agricoltura e l’industria alimentare italiana

Per gli amanti dell’Europa…. Un video da guardare

«L’Europa è nata per distruggere l’economia made in Italy»

Come si distrugge l’agricoltura e l’industria alimentare italiana.

“L’Europa che dovrebbe essere l’istituzione che garantisce e promuove chi fa della propria impresa una vera eccellenza si dimostra ancora una volta cieca, vuole imporre regole assurde per fare gli interessi di quei paesi che oggi dettano la linea, per questo oggi siamo a fianco di allevatori, casari e cittadini, per difendere con tutte le forze il Made in Italy.