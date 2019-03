Renzi: il governo cadrà sui conti pubblici

Condividi

Il governo “non cadrà sulla Tav, con la tarantella che stanno facendo sui giornali” ma sui conti pubblici, su quei soldi per il Paese che “non sanno dove andare a prenderli”. Lo ha detto Matteo Renzi intervenedo a Radio anch’io.

“Io non ho mai detto che il governo cadrà per le infrastrutture o su un provvedimento amministrativo”, ha chiarito Renzi spiegando che “i soldi per sbloccare le infrastrutture ci sono. Tantissime opere sono finanziate ma abbiamo un governo che non ha una visione strategica, ha solo l’esigenza di dover dare risposte immediate al proprio elettorato”.