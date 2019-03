Moscovici: “La Tav Torino-Lione è un grande progetto”

Condividi

La Tav Torino-Lione è un grande progetto europeo, importante per Francia e Italia e prendere che sia “insignificante o negativo sarebbe un grave errore”, per questo il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici ha espresso l’auspicio che l’Italia resti impegnata sulla Tav.

“Sono francese e sono europeo e so che l’Europa, come la Francia e del resto l’Italia hanno sempre sostenuto questo progetto, che credo sia estremamente strutturante”, ha affermato giungendo all’Eurogruppo.







“Penso che la Torino-Lione sia un grande progetto per il futuro. Spero ovviamente che i nostri amici italiani, quali che siano le vicissitudini del momento, quali che siano le domande non illegittime di rivalutare le cose, restino impegnati sulla Torino-Lione. Pretendere che il progetto non abbia senso, che sia insignificante o negativo per me è un errore – ha detto ancora l’eurocommissario -. E’ un grande progetto strutturante per l’euro, la Francia e l’Italia ed è la ragione per la quale sono stati già decisi dei finanziamenti così importanti”. affaritaliani.it