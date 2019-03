Landini (Cgil): “In Italia serve subito una patrimoniale”

La Cgil di Maurizio Landini ha un chiodo fisso: la patrimoniale. Il segreatrio generale del sindacato rosso che ha sfilato insieme ai big del Pd a Milano per la manifestazione carnevalata “anti-razzista”, adesso manda un messaggio chiaro al governo (e anche alla sinistra): “In Italia serve subito una patrimoniale”. Insomma a quanto pare la ricetta della Cgil è sempre più chiara: punire i ricchi a colpi di tasse.

Le parole di Landini sono fin troppo chiare: “Bisogna aumentare le detrazioni, combattere davvero l’evasione e andare verso una tassazione progressiva sia sui redditi che sulle grandi proprietà. Bisogna semplicemente applicare la Costituzione, poi se dà fastidio il nome possiamo anche chiamarla in un altro modo. Noi vediamo che il governo invece su queste cose non risponde e in più c’è grande confusione al loro interno e in molti casi siamo di fronte a dei blocchi, in questo senso chiediamo al governo di aprire con i sindacati una trattativa vera”, spiega a Fanpage.it . Poi rompe gli indugi e parla chiaramente di “patrimoniale”.